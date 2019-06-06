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Sarıyer'de alarmı çalan kuyumcuda özel harekat operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 21:23 | Son Güncelleme

SARIYER'de alarmı çalan kuyumcu dükkanına özel harekat polisleri operasyon yaptı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER'de alarmı çalan kuyumcu dükkanına özel harekat polisleri operasyon yaptı. Alarmın çalmasının ardından güvenlik kameralarına bakan iş yeri sahipleri içeride bir kişinin olduğunu iddia etmesi üzerine özel harekat polisi kuyumcu dükkanına operasyon yaptı.
Olay, Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu dükkanının alarmının çalmasıyla güvenlik kameralarına bakan işyeri sahipleri, polisi arayıp içeride bir kişinin olduğunu bidirdi.

BÖLGE ÇEMBERE ALINDI
Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuyumcu dükkanının bitişiğindeki tüm dükkanlar kontrol edildi. Güvenlik nedeniyle polis caddeyi tamamen trafiğe kapattı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON YAPTI
Çevrede alınan güvenlik tebdirlerinin ardından kuyumcu dükkanına özel harekat ekipleri sevk edildi. İlk olarak kuyumcu dükkanına sis bombası atan polisler ardından dükkanın içine girdi. Özel Harekat ekiplerinin didik didik aradığı kuyumcu dükkanı boş çıktı.

POLİS OPERASYON YAPARKEN VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜ ÇEKTİ
Kuyumcu dükkanının etrafında polis yoğun güvenlik tedbiri alırken, vatandaşlar yaşananları adeta film izler gibi izledi. Özel harekat polislerinin içeri girdiği anlarda ise vatandaşlar cep telefonlarıyla yaşananları saniye saniye görüntüledi.

OPERASYONUN ARDINDAN HAYAT NORMALE DÖNDÜ
Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından polis caddeyi tekrar trafiğe açtı. Yolun açılmasının ardından caddede hayat normale döndü.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI
Kahvede oyun oynadıklarını belirten Enes Kelalioğlu ve Yusuf Ezik, "Kahvede oyun oynuyorduk. Alarm çalmaya başladı. Çay ocağına geçtik. Özel harekat geldi. İçeriye sis attılar. İçeriye girdiler. İçerisi boş çıktı her halde. Bir buçuk saat sürdü operasyon. Kuyumcunun sahibi içeride bir kişinin olduğunu söyledi. Kendi görmüş öyle söyledi" dedi.

(FOTOĞRAF)

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