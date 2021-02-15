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  4. Sarıyer’de aşırı kar yağışı nedeniyle savrulan ağaç yola devrildi

Sarıyer’de aşırı kar yağışı nedeniyle savrulan ağaç yola devrildi

15.02.2021 01:07 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da dün gece itibariyle başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor.

İstanbul’da dün gece itibariyle başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Sarıyer’de aşırı kar yağışı nedeniyle yeşil alanda bulunan bir ağaç yola savrulurken yol üzerinde herhangi bir aracın bulunmaması olası faciayı önledi.
Olay, saat 21.30 sıralarında İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent genelinde dün gece itibariyle başlayan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Aşırı yağış nedeniyle yeşil alanda bulunan bir ağaç savrularak yol üzerine devrildi. Olay esnasında güzergahta herhangi bir aracın bulunmaması ise olası facianın önüne geçti. Olay nedeniyle trafiğe kapatılan yol itfaiye ekiplerinin ağacı kaldırılmasıyla normale döndü.

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