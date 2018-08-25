SARIYER'DE ATLA BİRLİKTE DENİZE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Sarıyer'de atın üzerinde gezen bir kişi atla birlikte denize düştü. Atın sahibi çevredekiler tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Denizdeki at
-Kurtarma çalışması
-Detaylar
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