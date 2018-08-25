SARIYER'DE ATLA BİRLİKTE DENİZE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Sarıyer'de atın üzerinde gezen bir kişi atla birlikte denize düştü. Atın sahibi çevredekiler tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Denizdeki at

-Kurtarma çalışması

-Detaylar

