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SARIYER'DE ATLA BİRLİKTE DENİZE DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 12:13 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Sarıyer'de atın üzerinde gezen bir kişi atla birlikte denize düştü.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Sarıyer'de atın üzerinde gezen bir kişi atla birlikte denize düştü. Atın sahibi çevredekiler tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Denizdeki at
-Kurtarma çalışması
-Detaylar

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