SARIYER'DE ATLA BİRLİKTE DENİZE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Sarıyer'de atın üzerinde gezen bir kişi atla birlikte denize düştü. Atın sahibi çevredekiler tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor

