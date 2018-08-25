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Sarıyer'de atla birlikte denize düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

SARIYER'de bir kişi bindiği atla birlikte denize düştü.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) SARIYER'de bir kişi bindiği atla birlikte denize düştü. Atın sahibi çevredekiler tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. At, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı.
Olay saat 11.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu Sahili'nde meydana geldi. Atıyla birlikte gezen Ersin isimli kişi atın huysuzlanması üzerine kontrolünü kaybetti. Ersin ve at birlikte denize düştü. Ersin çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye çağırıldı. 2 itfaiye eri suya girerek atı muhafaza etti. Bu sırada gelen vince bağlanan at yukarı çekildi. Ancak at çırpınmaya başlayınca iplerden kurtularak yeniden denize düştü. Tekrar bağlanan at vinç yardımıyla çıkarılarak sahibine teslim edildi.

(FOTOĞRAF)

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