Sarıyer'de atla denize düşme anı kamerada

Haber: Ozan URAL - Kamera: İSTANBUL DHA Sarıyer'de bir kişi bindiği atla birlikte sabah denize düştü. Atın sahibi çevredekiler tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekibi çağrılmış, at, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kurtarılmıştı. O anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Deniz kıyısında at üstünde giden bir kişinin bir süre sonra denize düştüğü görüntülere yansıyor. Düşme anının hemen ardından ise çevrede bulunanların kıyıya toplandığı görülüyor.
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