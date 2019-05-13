SARIYER'DE AYNI İŞ YERİNDEN İKİNCİ KEZ HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Haber-Kamera: Özgür EREN/İSTANBUL(DHA)

Sarıyer'de hırsızlık şüphelileri aynı iş yerini aynı araçla bir ay içerisinde ikinci kez soydu. Çevredekilerin müdahalesiyle yarıda kalan ikinci soygun anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Maslak Oto Sanayi Sitesi'ne bir ay önce sabah saatlerinde bir minibüsle dükkanın önüne gelen 4 hırsızlık şüphelisi demir bariyerin kilidini kesici bir alet ile kesti. Aracı güvenlik kameralarının açısını kapatacak şekilde dükkanın önüne park eden yüzleri maskeli eldivenli kişiler ellerindeki demir çubuk ile iş yerinin demir kapısının kilit göbeğini kırdı. İçeriye giren şüpheliler yaklaşık 50 bin lira değerindeki oto akülerini geldikleri araca yükleyerek kaçtılar.

AYNI DÜKKANA İKİNCİYE GİRDİLER

Geçen hafta Cuma günü yine aynı hırsızlık şüphelileri yine aynı araçla iş yeri sahibinin iftarda olduğu saatlerde tekrar işyerine geldi. Aynı yöntemle dükkana giren hırsızlar bu kez çevredeki esnaf tarafından fark edildi. Esnaflar, hırsızlık yapılan dükkana doğru koşmaya başladı. Bunu gören şüpheliler, toplam 5 bin lira değerindeki aküleri alarak, geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçtı. Esnafın arkasından koştuğu araç, kısa sürede gözden kayboldu. Bu hırsızlık anları ve aracın hızla olay yerinden kaçması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.