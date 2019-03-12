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Sarıyer'de balıkçı barınağında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 09:41 | Son Güncelleme

SARIYER'de henüz belirlenemeyen bir nedenle balıkçı barınağında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) SARIYER'de henüz belirlenemeyen bir nedenle balıkçı barınağında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kısa sürede söndürüldü. Barınağın alev alev yanması cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın saat 03:00 sıralarında Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi'nde bulunan balıkçı barınağında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle barınağnın en sonunda bulunan barakada yangın çıktı. Yangın sırasında barakada bulunan bir kişinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı öğrenildi. Barakada çıkan yangın sırasında içeride bulunan tüp büyük bir gürültü ile patladı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken barınak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak.

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