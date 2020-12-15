HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sarıyer’de binanın çatısı alev alev yandı

Sarıyer’de binanın çatısı alev alev yandı

15.12.2020 14:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de bir binanın asansöründe elektrik kontağında çıkan yangın çatıya sıçradı.

Sarıyer’de bir binanın asansöründe elektrik kontağında çıkan yangın çatıya sıçradı. Binanın çatısının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi üzerinde yaşandı. Bir binanın asansöründe elektrik kontağından çıkan yangın çatıya sıçradı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangının meydana geldiği binada neye uğradıklarını şaşıran bina sakinleri, kendilerini sokağa attı. Olay büyümeden kontrol altına alınınca etraftaki vatandaşlar ve bina sakinleri derin bir nefes aldı. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir kimdir?ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir kimdir?
Google Drive ve gmail çöktü mü?Google Drive ve gmail çöktü mü?
1/

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

Türkler o paylaşımı görünce... Olay oldu

Türkler o paylaşımı görünce... Olay oldu

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Motosiklet çarpması sonrası ayağı kırılan adam 'özür' bekliyor

Onu bu hale getiren kişiden tek bir şey bekliyor

İsmail Demir kimdir? ABD yaptırımlarının hedefi oldu! İsmail Demir kaç yaşında, nereli?

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir kimdir?

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Emekli polis zammı 2021... Bakan Soylu açıkladı! POLSAN'dan emekli polislerin 2021 yılı ikramiye zammı ne kadar?

Emekli polislere ikramiye zammı müjdesi!

Hırsızlık şüphelisi karakol amiri çıktı! Kendisini böyle savundu

Şoke eden olay! Şüpheli karakol amiri çıktı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 6 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.