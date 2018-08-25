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Sarıyer'de bindiği at ile denize düştü (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 12:11 | Son Güncelleme

Sarıyer'de bir kişi bindiği at ile birlikte denize düştü.

Sarıyer'de bindiği at ile denize düştü (1)

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) Sarıyer'de bir kişi bindiği at ile birlikte denize düştü. Atın sahibi çevredekiler tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Sarıyer'de bindiği at ile denize düştü (1)Sarıyer'de bindiği at ile denize düştü (1)Sarıyer'de bindiği at ile denize düştü (1)Sarıyer'de bindiği at ile denize düştü (1)

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