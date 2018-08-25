Sarıyer'de bindiği at ile denize düştü (1)

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) Sarıyer'de bir kişi bindiği at ile birlikte denize düştü. Atın sahibi çevredekiler tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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