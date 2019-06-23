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Sarıyer’de bir seçmen yavru köpeği ile oy kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 17:08 | Son Güncelleme

Sarıyer’de köpeğiyle oy kullanmaya gelen bir vatandaş, görevlilerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu.

Sarıyer’de bir seçmen yavru köpeği ile oy kullandı

Sarıyer’de köpeğiyle oy kullanmaya gelen bir vatandaş, görevlilerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. 2 aylık yavru köpeğini de oy kullanacağı okula getiren Berk Tunç, kabine girerken köpeğini sandık görevlilerine emanet etti.
Sarıyer’de bulunan Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde köpeğiyle oy kullanmaya gelen bir vatandaş, renkli görüntülere sahne oldu. 2 aylık köpeği ’Met’ ile vatandaşlık görevini yapmaya gelen Berk Tunç, kabine girerken ’Met’i sandık görevlilerine emanet etti. Görevlilerin kucağında sahibinin oy kullanmasını bekleyen Met’e sandık görevlileri ilgi gösterdi.
’Met’, sahibinin oyunu kullanmasının ardından onun kucağında uzaklaştı.

Sarıyer’de bir seçmen yavru köpeği ile oy kullandı

Sarıyer’de bir seçmen yavru köpeği ile oy kullandı

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