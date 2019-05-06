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Sarıyer'de biri kadın 2 kişi silahla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 16:49 | Son Güncelleme

Sarıyer'de biri kadın 2 kişi silahla yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer’de bir alışveriş merkezindeki kafede biri kadın 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay, Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede gerçekleşti. Kafeye gelen silahlı şahıs, burada oturan biri kadın 2 kişiye ateş açtı.

Yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kendisini bekleyen motosikletli kişiyle olay yerinden kaçan saldırganın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Sarıyer silahlı saldırı

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