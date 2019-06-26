- SARIYER'DE BUDANMASINA ENGEL OLUNAN AĞAÇ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- SARIYER'de devrilen araç 3 araca hasar verdi.

Olay dün öğle saatlerinde Sarıyer Meydanı'nda bulunan bir otoparkta yaşandı. İddiaya göre otopark yetkilileri 3 ay önce ıhlamur ağacının çürüdüğünü belediyeye bildirdi. Sarıyer Belediyesi'nden gelen ekipler tehlike oluşturduğunu tespit ettikleri ağacın boyunu kısaltıp budamak için çalışmalara başladı. İddiaya göre, karşı binada oturan yaşlı bir kadın, "Ağacı neden kesiyorsunuz" diye tepki gösterdi. Belediye çalışanları tepki üzerine çalışmayı durdurdu. Kadının ihbarı üzerine gelen orman ekipleri de ağacın kesilmesi ya da budanmasına izin vermedi.

GÖZ GÖRE GÖRE GELEN FACİA

Ağaç dün öğle saatlerinde otoparktaki üç aracın üstüne devrildi. Devrilen ağaç bir lüks otomobil ve bir okul servisine zarar verirken, kamyonette maddi hasar meydana gelmedi. Ağacın devrildiği sırada orada kimsenin olmaması da herhangi bir yaralanma ve can kaybının önüne geçmiş oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı. Daha sonra gelen belediye ekipleri devrilen ağacı keserek altında kalan araçları kurtardı. Ağacın gövdesindeki çürümeler olayın göz göre göre yaşandığını ortaya koydu.

Aracı hasar gören lüks otomobilin sahibi Mustafa Kemal Göl, "Bizim araba ortadaydı diğer ikisi bizimkini korumuş. Direkt düşseydi bizim araba perte çıkardı" diye konuştu.