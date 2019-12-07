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Sarıyer'de çalıların arasında mahsur kalan kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 23:38 | Son Güncelleme

Sarıyer'de mantar toplamak için gittiği ormanda, çalıların arasında mahsur kalan kişi, AKUT ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sarıyer'de çalıların arasında mahsur kalan kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre İsmail Küçükal, mantar toplamak için Sarıyer Ayazağa Ormanı'na gitti. Mantar ararken yolunu kaybeden Küçükal, çalıların arasında sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AKUT, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ormanda yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu, Küçükal'a ulaşıldı. Çalılıların arasında mahsur kaldığı görülen Küçükal'ın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Hızar ve balta yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Küçükal'a sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Küçükal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

Sarıyer'de çalıların arasında mahsur kalan kişi kurtarıldı

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Anahtar Kelimeler:
orman Sarıyer mantar

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