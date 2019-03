Sarıyer’de CHP seçmeni de 'AK Parti ve Bayraktar' dedi

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar’ın Sarıyerli bir vatandaş ile sohbeti Bayraktar’a ve AK Parti’ye gösterilen teveccühün somut göstergesi oldu. CHP seçmeni olduğunu ve pek çok CHP’li seçmenin Sarıyer’de bir değişime ihtiyaç duyduğunu belirten vatandaş Bayraktar’a AK Parti belediyeciliğini överek, “Projelerinizden çok etkilendim. Ben de artık sizi başkanımız olarak görüyorum” dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkanı Salih Bayraktar, esnaf ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla buluştu. Salih Bayraktar’ın esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı Sarıyerli bir vatandaş ile sohbeti Sarıyer’de Bayraktar’a gösterilen teveccühü ortaya koydu.

“SİZİ BAŞKANIMIZ OLARAK GÖRÜYORUM”

Mevcut belediye başkanını desteklediğini, ancak pek çok CHP seçmeni gibi kendisinin de Sarıyer’de bir değişime ihtiyaç duyulduğunu gördüğünü ifade eden Sarıyerli vatandaş, AK Parti belediyeciliğini ve toplumsal yapıyı refaha kavuşturmasını övdü ve Bayraktar’ın projelerini müthiş bulduğunu söyledi. Sarıyerli ve CHP seçmeni olduğunu dile getiren vatandaş sohbetin bitiminde Salih Bayraktar’ı “Başkanlığınız hayırlı olsun” sözleriyle tebrik ettikten sonra, şunları dile getirdi:

“Şükrü başkanı destekledik ama sizin projelerinizden çok etkilendim Salih Bey. Projeleriniz Sarıyer için müthiş. Fakat bunlar için finansman ve kaynağı, yani bölgemizin gelirleri fazla değil. Sizin olağanüstü o Rumeli Kavağı projeleriniz, Büyükdere balıkçılar, işte özellikle o ailelere yazlık tatil Gümüşdere’de, tüneller. Huzurevi projeniz de olağanüstü. Bir CHP seçmeni olarak, AK Parti belediyeleri, belediyecilik anlayışında. Bunu CHP’ye seçmen olarak oy veren bütün kitle olarak da söylüyorum. Hakikaten belediyecilikte çok başarılısınız. Belediye hizmetleriniz, getirdiğiniz katma değer, halka dokunuşlarınız, toplumsal yapıyı rahata kavuşturmanız müthiş. Ben de çok etkilendim. Birçok CHP’li seçmen de artık Sarıyer’de bir değişime ihtiyaç duyuyor. Ben de artık sizi başkanımız olarak görüyorum.”

“YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATI”

Sarıyer Belediye Başkan Adaylığı sonrası açıkladığı 62 projesi ile milletin teveccühü ile karşılaşan AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, Sarıyerli vatandaşların sözlerini dikkatle dinledikten sonra şunları söyledi:

“Bugüne kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Gençlik kampı yaptık, 250 dönüm denizin ormanla bütünleştiği yerde. Şuan faal bir durumda. Her gün 200 öğrenci buradan istifade ediyor. Muhteşem bir kamp, içinde su sporları var, yelken, kürek, kano, dağcılık, zipline, macera parkuru var. Eğitim seminer salonları, kapalı spor salonu, aynı anda 220 öğrenci konaklayabiliyor. Bilim ve teknoloji merkezimizi inşa ediyoruz şu an. İlçe başkanıyken bunları yaptım ben. Belediye başkanı değilken. Kütüphane yaptık Cumhuriyet Mahallesi’nde, hastaneyi açtık ilçe başkanıyken, hastane bağlantı yollarını yaptık. Sarıyer’e hizmeti biz yaptık. Sarıyer’in çocuğuyuz. Bu mesele siyaset üstü bir mesele. Ben de burada Pazarbaşı’nda oturuyorum. Hayatım burada geçti, babam da burada doğdu. Gerçekten biz Sarıyer’e hizmet etmek istiyoruz. Sarıyer muhteşem bir yer ama şu an olduğu gibi yerinde durmuyor, bakım istiyor, emek istiyor, gönülden hizmet istiyor. Bizden sonraki nesillere bu coğrafyayı daha iyi bir şekilde aktarabilmek gibi bir sorumluluğumuz var.”