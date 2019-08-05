HABER

Sarıyer'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 12:50 | Son Güncelleme

Aracına bindikleri kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kuzen tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da, aracına bindikleri Volkan Karakaya'yı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kuzenler Y.A. (15) ile Adem A. (18), Sarıyer'de 3 Ağustos'ta, Belgrad Ormanı'na gitmek için korsan taksicilik yaptığı belirtilen Volkan Karakaya'nın (33) aracına bindi.

Bir süre sonra aracı yavaş kullandığını öne süren iki kuzen ile Karakaya arasında tartışma çıktı.

Bahçeköy civarında araçtan inen şüpheliler Karakaya'yı bıçakla yaralayarak yol kenarına bıraktı. Şüpheliler, Karakaya'nın cebindeki bir miktar para ile kontak anahtarını alarak araçla olay yerinden ayrıldı.

Çevredeki vatandaşların araç kaçırma ihbarı üzerine polis ekipleri iki şüpheliyi Hasdal civarında durdurdu. Polisten kaçmaya çalışan şüpheliler, yaşanana kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüpheliler ifadelerinde, cinayet işlediklerini, ardından aracı alıp kaçtıklarını anlattı. Zanlıların tarif ettiği bölgede yapılan aramada Karakaya'nın cesedi bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheliden yaşı küçük olan Y.A Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kuzen tutuklandı.

Yer: İstanbul! Her şey bir anda olduYer: İstanbul! Her şey bir anda oldu
Kahramanmaraş'ta görülen örümcek korkuttuKahramanmaraş'ta görülen örümcek korkuttu
Sokak hayvanlarına klimalı konteynerde serinlikSokak hayvanlarına klimalı konteynerde serinlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Sarıyer Volkan Karakaya

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de sokak ortasında lav silahı ve el bombaları bulundu!

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı'nda 116 bin 236 trafik polisinin görev yapacağını açıkladı

Bakanlık açıkladı! 116 bin polis görev yapacak

Bim Aktüel 9 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Kurban etleri için derin dondurucu

Bim'de 9 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

AK Parti'li meclis üyesi ve yeğenini şehit eden terörist Kobani eylemlerini yönetmiş

AK Parti'li ismi şehit eden teröristle ilgili çarpıcı detay!

Salda Gölü davasında yeni gelişme

Salda Gölü davasında yeni gelişme

Geleceğe borcumuz var

Geleceğe borcumuz var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.