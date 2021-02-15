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Sarıyer’de çocuklu ailenin dehşeti yaşadığı kaza kamerada

15.02.2021 14:31 | Son Güncelleme:
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Sarıyer’de 3 yaşındaki çocuklarının hastaneye yetiştirmek için yola çıkan aile, otomobillerinin takla atması sonucu kaza yaptı.

Sarıyer’de 3 yaşındaki çocuklarının hastaneye yetiştirmek için yola çıkan aile, otomobillerinin takla atması sonucu kaza yaptı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, ters dönen araçtaki çocuk ve ailesi çevredeki esnaf tarafından çıkartıldı. Emniyet kemerlerinin takılı olması sonucu ölümden dönen aile, ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 08.30 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve baba sabah saatlerinde 3 yaşındaki çocuklarının hastaneye yetiştirmek için otomobillerine bindi. Aile araçlarıyla yola çıktıktan sonra yokuştan indiği esnada sürücü baba aracın kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki çöp konteynerine çarptıktan sonra devrilerek ters döndü. Kaza sonucu çocuk ve ailesi aracın içerisinde mahsur kaldı. Kazayı gören esnaf Kasım Polat, koşarak aracın kapısını açtı.

Emniyet kemeri hayat kurtardı
Anne ve babanın çıkartılmasının ardından çocukta araçtan çıkartıldı. Aile üyelerinin emniyet kemerlerini takılı olması sonucu yara almadıkları öğrenilirken, dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, aile üyelerini yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından çekici yardımıyla düzleştirilen araç emniyet otoparkına götürüldü.
Aileyi araçtan çıkartan esnaf Kasım Polat, “Sabah saatlerinde yukarıdan gelen araç frenleri tutmadığı için yukarıdan gelerek çöp konteynerine çarpıp durmayı denedi. Kaldırımı hesaba katmadı, kaldırıma çarpan araç takla attı. Hastaneye gider gibi bir durumları vardı. Randevuları olduğu için hastaneyi aradılar randevularını iptal ettiler. 2-3 yaşlarında bir erkek çocuğu vardı. Arabadan ben çıkarttım kapıyı ilk önce ben açtım. Çok şükür kimsede bir şey yoktu. Biz yardımcı olduk sıyrık bile yoktu kimsede. Emniyet kemerleri takılıydı ve emniyet kemeri hayat kurtardı” dedi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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