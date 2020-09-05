HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sarıyer’de çöp kamyonu dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer’de çöp kamyonu dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 13:39 | Son Güncelleme

Sarıyer’de sabah yaşanan çöp kamyonu dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Sarıyer’de sabah yaşanan çöp kamyonu dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çöp kamyonunu kabini yerinden çıkınca, araç kontrolden çıkıyor.
Sarıyer Poligon Mahallesi’nde bu sabah yaşanan olayda çöp kamyonu ortalığı adeta savaş alanına çevirmiş, önce park halindeki araçları ardında bir sitenin bahçesinden geçerek gecekonduya çarpmıştı. Kazada çöp kamyonu şoförü yaralanmıştı.
Yaşanan ilginç kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarında kazanın çöp kamyonunu kabininin yerinden çıkmasıyla yaşandığı görülüyor. Seyir halindeki kamyonun kabini yerinden çıkınca, araç kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızlanıyor. Bu sırada aracın arka kısmında bulunan iki temizlik görevlisi de araçtan inerek yaralanmaktan kurtuluyor. Hızlanarak araçlara çarpan çöp kamyonu, görüntüden kaybolarak gecekondunun bahçesine dalıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSosyal medyayı yine salladı!Sosyal medyayı yine salladı!
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildiVan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Su dökülen telefonunuzu anında kurtarmanın yolu!Su dökülen telefonunuzu anında kurtarmanın yolu!
1/
En Çok Okunan Haberler
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Çatışma 06.00'da yaşandı! Mekana gerdi dönüp kurşun yağdırdılar
Çatışma 06.00'da yaşandı! Mekana gerdi dönüp kurşun yağdırdılar
Doğruysa çok vahim! Koronadan değil ondan korkuyorlar
Doğruysa çok vahim! Koronadan değil ondan korkuyorlar
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
Yardım etmek isterken feci şekilde can verdi
Yardım etmek isterken feci şekilde can verdi
İlginizi Çekebilir
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Diğer Haberler
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hırsızlara tabureyle müdahale etti ama başarılı olamadı
Ne yaptıysa hırsızlara engel olamadı!
Kayseri İl Sağlık Müdürü: Pozitif kişiler, temaslı bilgelerini doğru vermiyor
Kayseri İl Sağlık Müdürü: Pozitif kişiler, temaslı bilgelerini doğru vermiyor
Korkutan koronavirüs uyarısı: Kış dönemini tsunami olarak görürüz
Korkutan korona uyarısı: Kış dönemini tsunami olarak görürüz
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşı, yılbaşı sonrası aşının piyasada olma ihtimali yüksek
'Başka ülkelerin aşısına güvenemeyiz' dedi tarih verdi
Koronavirüs vaka sayıları artış gösteren iller için 'sıcak hava' uyarısı
Vaka sayılarının arttığı iller için kritik 'sıcak hava' uyarısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.