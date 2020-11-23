Sarıyer’de dehşet anları kamerada: Freni boşalan taksi eve girdi

Sarıyer’de yolcu aldıktan sonra yokuş aşağıya inen taksi, frenleri boşalması sonucu kontrolden çıkarak sokak başındaki eve girdi. Kaza sonucu şekeri çıkarak bayılan taksi şoförü yaralanırken, itfaiye ekipleri adamı ayıltmak için yoğun çaba sarf etti. Evine taksinin girdiğini göre ev sahibi ise sinir krizi geçirdi. Evde bulunan Çağla Alan ise, “Annem tam hastalığı atlatacak diyordum, kadının kafasına taş yağdı” dedi. Feci kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi Hatemoğlu Okul Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yolcu aldıktan sonra yoluna devam eden 34 THK 39 plakalı taksinin sürücüsü Selami Oflaz, sokağı dönmek istediği esnada iddiaya göre taksinin freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi, sokak başındaki eve girdi.

Genç kız ve ailesi neye uğradığını şaşırdı

Neye uğradığını şaşıran Çağla Alan ve ailesi korkuyla kendilerini dışarıya attı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takside sıkışan sürücü Oflaz’ı kurtararak kaldırıma yatırdı. Eve giren araç ise ekipler tarafından halatla bağlanıldı.