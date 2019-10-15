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SARIYER'DE DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 00:05 | Son Güncelleme

Sarıyer'de yolun karşısına geçmek için demir parmaklıklardan atlamaya çalışan bir kişinin ayağı parmaklığa sıkıştı.

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Sarıyer'de yolun karşısına geçmek için demir parmaklıklardan atlamaya çalışan bir kişinin ayağı parmaklığa sıkıştı. Çığlık atarak yardım isteyen Serkan Fil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Büyükdere Caddesi İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü önünde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Fil, Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan varyant altından yolun karşısına geçmek istedi. Yolu ayıran demir parmaklığa tırmanan Fil'in ayağı sıkıştı. Ayağını demir parmaklıktan çıkarmaya çalışan Fil, başarılı olamayınca çığlık atarak yardım istedi. Serkan Fil'in yardım çığlığını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Serkan Fil, vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Fil, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü
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-Ambulanstan detay görüntü
-Ayağı demir parmaklıklara sıkışan kişinin ambulans içinden detay görüntü
-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü
-Demir parmaklıklarda detay görüntü
-Ambulansın gidişi
-İtfaiye araçlarının gidişi
-Genel ve yakın detaylar

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