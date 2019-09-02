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Sarıyer'de denizde ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

  SARIYER'de denizde erkek cesedi bulundu.

Sarıyer'de denizde ceset bulundu

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) SARIYER'de denizde erkek cesedi bulundu.

Arnavutköy sahilinde, denizde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Polis ekipleri daha sonra durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevrede toplananlardan bazıları çalışmaları cep telefonuyla kaydetti. Yoldan geçen bazı sürücüler de araçlarını yol kenarına park ederek çalışmaları izledi. Sahil güvenlik komutanlığı dalgıç ekipleri tarafından denizden çıkartılan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Olayı polis ekiplerine bildiren Mehmet Sözen, "Bir arkadaşım buradan geçerken denizde ceset olduğunu görüyor. Daha sonra arkadaşım olayı bana anlattı. Ben de durumu polis ekiplerine bildirdim." dedi.

(FOTOĞRAF)

Sarıyer'de denizde ceset bulunduSarıyer'de denizde ceset bulunduSarıyer'de denizde ceset bulunduSarıyer'de denizde ceset bulundu

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