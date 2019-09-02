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Sarıyer’de denizde erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 09:48 | Son Güncelleme

Sarıyer’de Çayırbaşı mevkiinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Sarıyer’de denizde erkek cesedi bulundu

Sarıyer’de Çayırbaşı mevkiinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin cesedin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışması devam ediyor.
Olay, sabah 07.30 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı mevkiinde yaşandı. Denizin üzerindeki hareketsiz kişiyi gören vatandaşlar, hemen 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri, su üzerinde bulunan erkek cesedini kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaları devam ediyor. Polise ihbarı yapan Mehmet Sözer, “Denizde bir ceset gördük. Hemen polise haber verdik” dedi.

Sarıyer’de denizde erkek cesedi bulundu

Sarıyer’de denizde erkek cesedi bulundu

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