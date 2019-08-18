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Sarıyer’de denize uçan minibüs çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 12:45 | Son Güncelleme

Sarıyer'de balık tutan 2 kişiye çarptıktan sonra denize uçan minibüs 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.

Sarıyer’de denize uçan minibüs çıkarıldı

Şahin BOZKURT- Hasan YILDIRIM / İSTANBUL,(DHA) - Sarıyer'de balık tutan 2 kişiye çarptıktan sonra denize uçan minibüs 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.
İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği minibüs, sahilde balık tutan 2 kişiye çarptıktan sonra denize uçtu. Kazada, balık tutan 2 kişi ile minibüste bulunan 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Denize uçan minibüs, sabah saatlerinde 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Polis ve zabıta ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Deniz polisine bağlı dalgıçlar yardımıyla vince bağlanan minibüs, bir saatlik çalışmanın ardından denizden çıkarıldı. Bu sırada çevrede toplanan vatandaş minibüsün çıkarılma çalışmalarını cep telefonlarıyla kaydetme telaşına düştü. Minibüs çekiciye yüklenirken Haydar Aliyev Caddesi kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza yapan yolcu minibüsünün Gaziosmanpaşa hattında çalıştığı öğrenildi.

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