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Sarıyer’de denize uçan minibüs kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 18:23 | Son Güncelleme

Sarıyer Tarabya sahilinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balık tutan 2 kişiye çarparak denize uçan minibüsün kaza yapmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.Tarabya sahilinde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs sahilde balık tutan 2 kişiye çarparak denize uçmuştu.

Sarıyer Tarabya sahilinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balık tutan 2 kişiye çarparak denize uçan minibüsün kaza yapmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.
Tarabya sahilinde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs sahilde balık tutan 2 kişiye çarparak denize uçmuştu. Kazada minibüsün içinde bulunan Mehmet Furkan H., Ahmet A., Hande G., Seda E. ve Tevfik U. ile Murat A. isimli balıkçılar marina görevlileri tarafından denizden çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Deniz polisi ve dalgıçlar tarafından halatlara bağlanan minibüs uzun uğraşlar sonucunda denizden çıkarılmıştı. Denize uçan minibüsün kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde, minibüsün yoldan geçtiği ve kontrolden çıkarak ilerlediği görülüyor.

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