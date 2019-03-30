Sarıyer'de dolandırıcılık

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de, telefonla aradığı kişiye kendisini Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen O.Ç.S, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 22 Mart'ta M.A.S'yi telefonla arayarak kendisini Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi olarak tanıtan O.Ç.S, kulübe bağış kampanyası kapsamında, 20 bin 650 lira karşılığında 3 adet forma hediye edileceğini söyledi.

Bunun üzerine şüphelinin verdiği banka hesap numarasına parayı yatıran M.A.S, daha sonra kulübü arayarak böyle bir kampanyanın olmadığını ve dolandırıldığını anladı.

M.A.S'nin şikayeti üzerine Sarıyer İlçe Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli O.Ç.S'yi Pınar Mahallesi Balabandere Caddesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan şüphelinin banka hesabı da bloke edildi.

