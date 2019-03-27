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Sarıyer’de Emel Sayın rüzgârı esti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:40 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Sarıyer Kültür Merkezi’nde Emel Sayın rüzgârı esti.

İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Sarıyer Kültür Merkezi’nde Emel Sayın rüzgârı esti. Sayın’ın konser sırasında onu dinlemeye gelen AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar ile esprili diyalogu salondakileri güldürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Sarıyer Kültür Merkezi’nde ‘Emel Sayın şarkılarıyla solistler geçidi konseri’ düzenlendi. Konsere, AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar ve çok sayıda kişi katıldı. İBB Orkestralar Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu solistlerinin ardından sahneye çıkan Sayın, Çile Bülbülüm ve Mavi Boncuk şarkılarını söyledi. Salonu tıklım tıklım dolduran Sarıyerliler doyasıya eğlendi. “BU ŞARKILARDA BİR BÜYÜ VAR” Emel Sayın, “Ben bu şarkıların hepsini seslendirdim mi? Ne güzel şarkılarmış gerçekten, bugün daha iyi anladım. Hiç bıkılmıyor o şarkılardan. Her konserimde bu şarkılardan istiyorlar, dinlemeyi arzu ediyorlar. Bu gece daha iyi anladım. Çok haklısınız. Bu şarkılarda başka bir büyü var” diye konuştu. EMEL SAYIN’DAN BAŞKAN ESPRİSİ Emel Sayın, geceye katılan Salih Bayraktar’a sahneden teşekkürlerini iletirken, “Sayın Bayraktar’ın burada olması, ayrı bir güzel sürpriz oldu. Çok memnun oldum sizi tanımaktan, çok mutluyum.” dedi. Sayın, ‘Çile Bülbülüm’ şarkısını söylerken, Salih Bayraktar’a espri de yaptı. Şarkının nakarat kısmında tüm seyirciler ‘Allah’ diye yüksek sesle söyledikten sonra, Emel Sayın, “Sayın Bayraktar katılmadınız galiba” dedi. Bayraktar gülerek karşılık verirken, Emel Sayın ikinci kez nakarat kısmını seslendirdi. Bu kez Bayraktar da katıldı. Gecenin sonunda ise Emel Sayın ikinci kez Salih Bayraktar’a takıldı. Gecenin bitiminde Sarıyerliler ile vedalaşan Emel Sayın, “Güzel günlerimiz, sağlıklı, neşeli günlerimizde beraber oluruz inşallah” dedikten sonra Salih Bayraktar’a dönerek “Değil mi Sayın Başkan” ifadesini kullandı.

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