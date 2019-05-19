HABER

Sarıyer'de fabrika deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:08 | Son Güncelleme

İnşaat malzemeleri üretilen fabrikanın deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir fabrikanın deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kemerburgaz Caddesi üzerinde inşaat malzemeleri üretimi yapılan fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek depoyu kaplayan alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye erleri soğutma çalışması yaptı.

Polis, çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Diyanet İşleri Başkanlığından “Diyanet’ten Büyük Ayıp” başlıklı habere ilişkin açıklamaDiyanet İşleri Başkanlığından “Diyanet’ten Büyük Ayıp” başlıklı habere ilişkin açıklama
Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralıSilahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
depo fabrika itfaiye Sarıyer yangın

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

Şanlıurfa'da şehit olan komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.