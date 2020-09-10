HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sarıyer’de feci kaza: Otomobil 10 metreden evin bahçesine uçtu

Sarıyer’de feci kaza: Otomobil 10 metreden evin bahçesine uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 16:49 | Son Güncelleme

Sarıyer Baltalimanı’nda freni boşalan otomobil, bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metreden bir evin bahçesine uçtu.

Sarıyer Baltalimanı’nda freni boşalan otomobil, bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metreden bir evin bahçesine uçtu. Kaza sonucu ters dönen otomobildeki sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Sarıyer Baltalimanı Kırlangıç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 60 YA 545 plakalı otomobilin sürücüsü Salih Avşar, Kaynak Sokak üzerinde park halinde olan aracına bindi. Sürücü çalıştırdıktan bir süre sonra aracın frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan otomobil ve içerisindeki Avşar, yaklaşık 10 metreden bir evin bahçesine uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, bahçeye koşarak hafif yaralı sürücüyü çıkarttı. Ardından polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye ayakta müdahale ettikten sonra taburcu etti. Polis ekipleri ise ilginç kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Bahçedeki otomobili görenler şoke oldu
Öte yandan, kazayı duyan çevredeki vatandaşlar ise, bariyerlerin başına geldiğinde şoke oldu. Gördükleri manzara karşısında şaşıp kalan vatandaşlar, uzun süre sürücünün kazayı nasıl yaşadığını anlamaya çalıştı. Ekipler incelemelerinin ardından olay yerinden ayrılırken, bahçedeki aracın ise daha sonra çıkartılacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
11 kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı11 kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
İzmir'de uygulanacak esnek çalışma modeli nedir?İzmir'de uygulanacak esnek çalışma modeli nedir?
En Çok Okunan Haberler
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
Sütyen giymeyince bir bakan bir daha baktı! Açıklaması olay oldu
Sütyen giymeyince bir bakan bir daha baktı! Açıklaması olay oldu
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
11 kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
11 kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Fuat Oktay: 25 Eylül'de Anadolu'dan KKTC'ye su yeniden verilmeye başlanacak
25 Eylül'de yeniden başlıyor
Kırşehir Valisi Akın: İlimizde vaka sayılarında artış var
Vali kötü haberi verdi: Vaka sayılarında artış var
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Son dakika: Beykoz'da orman yangını!
Beykoz'da orman yangını!
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam... O anları sosyal medyada anlattı
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.