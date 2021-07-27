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  4. Sarıyer’de feci motosiklet kazası! O anlar saniye saniye görüntülendi

Sarıyer’de feci motosiklet kazası! O anlar saniye saniye görüntülendi

27.07.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de iki motosikletlinin çarpıştığı feci kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza geçtiğimiz Cuma günü saat 17.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Şehit Naci Tuncer Sokak’ta meydana geldi.

Yabancı uyruklu bir sürücünün kullandığı motosiklet, dönüş yapmaya çalışan Volkan A. idaresindeki motosiklete çarptı. Kaza sırasında aşırı hızlı olan yabancı uyruklu sürücü, savrularak yerde metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan yabancı uyruklu sürücü, hastaneye kaldırıldı.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Feci kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde hıza ilerleyen yabancı uyruklu sürücü, dönüş yapmaya çalışan motosiklete çarpıyor. Metrelerce havaya savrulan yabancı uyruklu sürücü, yere düşüp sürükleniyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sarıyer
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