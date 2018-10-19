HABER

SARIYER'DE FOTOĞRAF ÇEKTİRİP OTOMOBİLİ DENİZE ATTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 19:00 | Son Güncelleme

Sarıyer'de, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yoldan geçen birine cep telefonunu verip, 'arabamla beni çeker misiniz?' diyerek, park halindeki otomobili denize itti.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Sarıyer'de, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yoldan geçen birine cep telefonunu verip, 'arabamla beni çeker misiniz?' diyerek, park halindeki otomobili denize itti. Çevredekilere öpücük atan kişi, daha sonra bir taksiye binerek uzaklaştı.
Olay, saat 15.10 sıralarında, Kireçburnu Mısır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kullandığı 34 ZT 5083 plakalı otomobili sahile park etti. Bir süre otomobil içinde oturarak denizi izleyen kişi, otomobilden inerek bir taksi çağırdı. Taksinin gelmesinin ardından, otomobili boşa alan kimliği belirsiz kişi, yoldan geçen birini durdurarak 'beni arabamla çeker misiniz?' diyerek cep telefonunu verdi.
Kimliği belirsiz kişi, cep telefonuyla fotoğrafı çekilirken, otomobili denize doğru itti. Otomobil, vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize düşerken, cep telefonunu alan kimliği belirsiz vatandaş, taksiye binerek uzaklaştı.
Otomobil, deniz yüzeyinde bir süre durduktan sonra dibe battı. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili denizden çıkardı.
Görgü tanıklarından Soner Madem, "Adam buraya kadar geldi. Arabadan indi bir fotoğraf çekildi. 'Ben bunu yaparım demek istedi herhâlde' sonra bir taksi ile gitti." dedi.
Olayı gören Adnan Sarı adlı balıkçı da, "Biz dışardaydık. Adam taksi çağırdı. Arabayı iteklerken 'ne yapıyorsun' dedim. Adam öpücük attı gitti. Ben polisi aradım. Arabanın içinde insanlar var diye düşündüm. İpi bağladım. İp koptu, battı gitti araba" dedi.

Görüntü Dökümü:
------------
-Otomobilin denizdeki görüntüsü
-Otomobilin çıkarılması
-Görgü tanıklarıyla röp.
-Detaylar

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Marmaris'te ralli kazasında kül olan ormanlık alan ağaçlandırılıyorMarmaris'te ralli kazasında kül olan ormanlık alan ağaçlandırılıyor
İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar varİzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.