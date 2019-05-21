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SARIYER'DE FRENİ TUTMAYAN UN YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:13 | Son Güncelleme

Sarıyer'de freni tutmayan un yüklü kamyon devrildi.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Sarıyer'de freni tutmayan un yüklü kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kamyondaki un çuvalları yola saçıldı.
Maden Mahallesi, Şifa Yolu Üstü Sokağı'nda saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre Şifa Yolu Üstü Sokağı'nda seyir halinde olan İlhan Can'ın kullandığı 42 FLF 37 plakalı un yüklü kamyon yokuş yukarı çıkarken frenlerinin tutmaması nedeniyle geriye doğru kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon daha sonra yola devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kamyonda bulunan un dolu çuvallar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kamyonun devrildiği yolu şerit çekerek trafiğe kapattı. Devrilen kamyonu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

"FREN TESİR ETMEDİ"
Kamyon sürücüsü İlhan Can, "Yukarıdan geliyordum. Fren tesir etmedi. Aracı karşıya vurdum. Buradan da belediye otobüsü geliyordu. Belediye otobüsünü atlattıktan sora kamyon kendi kendine geriye doğru kaydı ve devrildi." dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Devrilen kamyondan görüntü
-Kamyondan çevreye saçılan un dolu çuvallar
-Araç sürücüsünün görüntüsü
-Araç sürücüsü İlhan Can ile röp
-Polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve detaylar

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