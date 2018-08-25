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Sarıyer'de halk otobüsü devrildi: 1 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 10:42 | Son Güncelleme

SARIYER'de halk otobüsü devrildi.

Sarıyer'de halk otobüsü devrildi: 1 yaralı (2)

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) SARIYER'de halk otobüsü devrildi. Kazada otobüs şoförü yaralandı.
Kaza saat 10.00 sıralarında Pınar Mahallesi Karayemiş Sokak'ta meydana geldi. Maslak istikametine seyir halinde olan Otobüs A.Ş'ye bağlı halk otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkan otobüs 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Kazada otobüs sürücüsü yaralandı. Otobüsün boş olduğu öğrenilirken olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

(FOTOĞRAF)

Sarıyer'de halk otobüsü devrildi: 1 yaralı (2)Sarıyer'de halk otobüsü devrildi: 1 yaralı (2)

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