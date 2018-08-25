Sarıyer'de halk otobüsü devrildi: 1 yaralı (3)

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) SARIYER'de halk otobüsü devrildi. Kazada otobüs şoförü yaralandı. Kaza saat 10.00 sıralarında Pınar Mahallesi Karayemiş Sokak'ta meydana geldi. Maslak istikametine seyir halinde olan Otobüs A.Ş'ye bağlı halk otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkan otobüs 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Kazada otobüs sürücüsü yaralandı. Otobüsün boş olduğu öğrenilirken olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.
Helal olsun sana Gülcan! Sapık bakkalı, yaptığına yapacağına pişman etti
Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor
New York Times'tan Reza Zarrab bombası!
Ölümlerde Adnan Oktar izi! Şaibeli olayların dosyaları yeniden açılıyor
Maganda uzman çavuş tutuklandı!
Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum