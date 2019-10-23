Sarıyer'de hurda kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de hurda kağıt deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, İstinye Mahalllesi Gümüş Damla Sokak'taki bir bahçenin içerisinde bulunan hurda kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bahçedeki ağaçların alev almasıyla büyüyen yangın, yan taraftaki 3 katlı binaya sirayet etti. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri binadaki vatandaşları önlem amaçlı tahliye etti.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek binaya sıçramasını engelledi. Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ekiplerin, hurdalık alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

