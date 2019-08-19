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Sarıyer’de iki ana kolonu patlayan 9 katlı binanın son durumu havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 13:29 | Son Güncelleme

Sarıyer Bahçeköy’de geçtiğimiz günlerde iki ana kolunu büyük bir gürültü ile patlayan 39 dairenin olduğu 9 katlı bir binanın son durumu havadan görüntülendi.

Sarıyer Bahçeköy’de geçtiğimiz günlerde iki ana kolunu büyük bir gürültü ile patlayan 39 dairenin olduğu 9 katlı bir binanın son durumu havadan görüntülendi. Mühürlenmesi nedeniyle evlerine giriş yapamayan bina sakinleri çaresiz bekleyişlerini sürdürüyor. Vatandaşlar belirsizlikten ötürü ne yapacaklarını bilemediklerini söylerken, deponun bir süre önce matbaa olarak kullandığı ve kullanılan forkliftlerin kolonlara çarparak zarar verdiği ortaya çıktı.
Sarıyer Bahçeköy Doğanbey Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cuma günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, 39 dairenin bulunduğu 9 katlı bir binanın ana iki kolonu büyük bir gürültüyle patlamıştı. Sesleri duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulunmuş, yapılan inceleme sonrasında çökme tehlikesi nedeniyle binada yaşayanlar tahliye edilmişti. Mühürlenen binadan çıkartılan 120 vatandaşlardan bazıları ilçe belediyesinin sosyal tesislerine yerleştirilmişti. Olaydan 2 gün geçmesine rağmen binanın durumu belirsizliğini koruyor. Bazı vatandaşlar belediyenin kurduğu çadırlarda çaresizce bekliyor. Bazı vatandaşlar da yakınlarına sığındı.

“Depoda forklift kullanırken kolonlara çarpmışlar”
Binanın son durumu hakkında bilgi veren Osman Çınar, “Evdeydik, büyük bir gümleme sesi duyduk ve o an hafif şekilde çöktüğümüzü hissettik. Canla başla dışarıya çıktık ve o anda bir şey anlayamadık. Kendimizi sokağa zor attık. O günden beri mağduruz, kimsenin gelip gittiği yok. İlgili bir kişi gelse ve insanları rahatlatsa çok daha iyi olur. Bekliyoruz, burada beklemedeyiz. İş yerimden izin aldım burada bekliyorum, mağduruz. Ben kayın validemde kalıyorum ancak benim yakınım var başkalarının yok. Bu insanlar dışarıda ne yapacaklar. Giriş katta oturduğum için daha çok hissettim. Herhangi bir belirti olmadı ama binanın altı garajdı, mal sahibi orayı depo olarak kullanmış. Matbaa olarak kullanmışlar ve forklift kullanırken kolonlara çarpmışlar. Hiç haberde vermemişler. Olay günü itfaiye ekipleri geldi, onlar çözdü” dedi.

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