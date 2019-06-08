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Sarıyer’de ilginç kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 11:59 | Son Güncelleme

Sarıyer’de otomobil sürücüsü ile yolcu minibüsünün yaptığı ilginç kaza kameralara yansıdı.

Sarıyer’de otomobil sürücüsü ile yolcu minibüsünün yaptığı ilginç kaza kameralara yansıdı. Kaza sırasında minibüs sürücüsü direksiyonu sağa kırarak kazanın şiddetini önlemeye çalışırken iki araç da bir akaryakıt istasyonuna girip durabildi.
Sarıyer’de otomobil sürücüsü ile yolcu minibüsünün yaptığı ilginç kaza kameralara yansıdı. Seyir halindeki otomobilin aniden şerit değiştirmesiyle meydana gelen kazada minibüs sürücüsünün dikkati olası bir faciayı önledi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde seyir halindeki bir otomobilin aniden şerit değiştirmesiyle yolcu minibüsüyle çarpıştığı görülüyor. Bu sırada dikkatli olan minibüsü sürücüsünün de direksiyonunu sağ tarafa kırarak kazanın şiddetini azaltmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde iki aracın da aynı anda akaryakıt istasyonuna girip durabildikleri görülüyor.
Minibüs şoförünün dikkati sayesinde ilginç kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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