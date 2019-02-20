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Sarıyer’de inşaat alanında toprak kayması

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

Sarıyer’de bulunan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.

Sarıyer’de bulunan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olay nedeniyle ofis olarak kullanılan bir kulübe inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, sabah saat 07.50 sıralarında İstinye Bayırı Caddesi Nadide Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre sokak içerisinde bulunan bir inşaat alanında toprak kayması yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, toprak kayması nedeniyle ofis olarak kullanılan bir kulübe de inşaat alanına yuvarlandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İnşaat alanının hemen yanında bulunan otoparktaki bir otomobil de çekici yardımıyla kurtarıldı.
Vatandaşlar inşaat alanına istinat duvarı yapılmaması nedeniyle belediyeye şikayette bulunduklarını ancak Sarıyer Belediyesinin konuyla ilgilenmediği iddia etti.

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