HABER

Sarıyer'de iş adamına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 15:12 | Son Güncelleme

SARIYER'DE arabasına binmeye çalışan iş adamına silahlı saldırı düzenlendi.

Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) SARIYER'DE arabasına binmeye çalışan iş adamına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Ali A. yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı işadamının saldırgandan kaçmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sarıyer, Şehit Halil İbrahim Caddesi'nde saat 11.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkarak, arabasına yönelen işadamı Ali A.'ya şüpheli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar Ali A.'nın bacağına isabet ederken, Ali A. kaçmaya çalıştı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan Ali A.'nın eşi ise gördükleri karşısında büyük panik yaşadı. Eşinin eli silahlı bir kişi tarafından kovalandığını gören kadın apartmana kaçtı. Yaşadığı paniği atlatarak dışarı çıkan kadın durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ali A.'nın kan kaybettiğini gören çevredekiler sağlık ekiplerini beklemeden yaralıyı İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ŞÜPHELİNİN HEMEN YAKALANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Silah sesleri üzerine dışarı çıktıklarını belirten eski milletvekili Haluk Pekşen, "Saat 11.30 sıralarında silah sesleri duyduk. Ne olduğunu görmek için dışarı çıktık. Burada bir kadın panik halindeydi. 'Polisi arayın' diye bağırıyordu. Biz de hemen telefonlara sarıldık. Sonra eşinin ayağından ve kalçasından yaralandığı bilgisi geldi. Hemen hastaneye kaldırdılar. Polis memurları gelerek kadının ifadesini aldı. Yaralanan kişinin eşi kimler tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Güvenlik kamera kayıtlarını da inceleme altına almışlar. Şüphelinin hemen yakalanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YARALININ SALDIRGANDAN KAÇIŞI KAMERADA

Öte yandan silahlı saldırı sonucunda yaralanan Ali A.'nın saldırgandan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş adamının sekerek kaçmaya çalıştığı, saldırganın da arkasından kovaladığı yer alıyor.

Yok artık! trafikte şoke eden anlar Yok artık! trafikte şoke eden anlar
Genç kadın dehşeti yaşamıştı! O anlar kameradaGenç kadın dehşeti yaşamıştı! O anlar kamerada
İsveç IF Metall Sendikası GMİS heyeti ile bir araya geldiİsveç IF Metall Sendikası GMİS heyeti ile bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Ünlü çakmak markası satıldı

Ünlü çakmak markası satıldı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıyer’de genç kadının dehşeti yaşadığı silahlı saldırı kamerada

Genç kadın dehşeti yaşamıştı! O anlar kamerada

Köksal Toptan rahatsızlandı (Köksal Toptan kimdir?)

Köksal Toptan rahatsızlandı

Konya'da DHA muhabirine saldırı!

Canlı yayında muhabire saldırı!

FETÖ davasında eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları davadan çekildi 

Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme

Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti! Anneden 'idam getirilsin' açıklaması

Özgecan Aslan'ın annesinden 'idam getirilsin' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.