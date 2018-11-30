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Sarıyer'de istinat duvarı çöktü; bir ev hasar gördü 

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 10:56 | Son Güncelleme

SARIYER Zekeriyaköy'de bir binanın istinat duvarı çöktü.

Sarıyer'de istinat duvarı çöktü; bir ev hasar gördü 

Zeki GÜNAL / İstanbul, (DHA) - SARIYER Zekeriyaköy'de bir binanın istinat duvarı çöktü.
Olay Eski Zekeriyaköy Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı bir evin duvarında hasar meydana getirdi. Duvarı hasar gören evde bulunan 5 yaşındaki Çınar Çetin ve babaannesi Seher Çetin büyük korku yaşadı. Babaanne ile torun yara almadan kurtuldu. İstinat duvarının çöktüğünü öğrenince iş yerinde evine dönen baba Şenol Çetin
eşi Arife Çetin'in olayı haber verdiğini belirterek, "Çökme sırasında çocuğum yatakta uyuyordu. Sabah saat 08.00 civarıydı. Sese uyanmışlar, deprem oluyor sanmışlar" dedi. İstinat duvarındaki çökmenin ardından bir kedinin yavrularını aradığı görüldü. Kedi daha sonra yavrularını buldu.

(FOTOĞRAFLI)

(ÖZEL) Sarıyer'de istinat duvarı çöktü; bir ev hasar gördü (ÖZEL) Sarıyer'de istinat duvarı çöktü; bir ev hasar gördü (ÖZEL) Sarıyer'de istinat duvarı çöktü; bir ev hasar gördü (ÖZEL) Sarıyer'de istinat duvarı çöktü; bir ev hasar gördü

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