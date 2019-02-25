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Sarıyer'de istinat duvarı evin üzerine devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 23:40 | Son Güncelleme

SARIYER'de, altındaki toprak kayan istinat duvarı bir evin üzerine yıkıldı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER'de, altındaki toprak kayan istinat duvarı bir evin üzerine yıkıldı. Duvardan düşen parçalar evin pencerelerinde hasar meydana getirdi.
Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Lale Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki istinat duvarı, altındaki toprağın kaymasının ardından yolun alt tarafında bulunan bir evin üzerine doğru yıkıldı. İstinat duvarından kopan parçalar, evin duvarına ve pencerelerine isabet ederek hasar meydana getirdi. Sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik tedbirleri alarak sokağı şeritle kapattı. İstinat duvarının yıkılması sırasında doğalgaz kutusunun da hasar görmesi nedeniyle olay yerine gelen görevliler sızıntı olmaması için gazı kesti.
Evin sahibi Eray Karabulut, duvarın bir süredir çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek "Belediyeye 'duvar çökecek' dedik, olmaz dediler. Dedim ki; 'burası uçar'. 'O zaman malzemeyi verelim sen kendin yap' dediler. Ben de 'kendi imkanım olsa zaten size gelip söylemem' dedim. Gelip bakıp gittiler, bir şey yok dediler" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Sarıyer'de istinat duvarı evin üzerine devrildiSarıyer'de istinat duvarı evin üzerine devrildiSarıyer'de istinat duvarı evin üzerine devrildiSarıyer'de istinat duvarı evin üzerine devrildi

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