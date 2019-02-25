SARIYER'DE İSTİNAT DUVARI EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer'de, altındaki toprak kayan istinat duvarı bir evin üzerine yıkıldı. Duvardan düşen parçalar evin pencerelerinde hasar meydana getirdi.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Lale Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki istinat duvarı, altındaki toprağın kaymasının ardından yolun alt tarafında bulunan bir evin üzerine doğru yıkıldı. İstinat duvarından kopan parçalar, evin duvarına ve pencerelerine isabet ederek hasar meydana getirdi. Sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik tedbirleri alarak sokağı şeritle kapattı. İstinat duvarının yıkılması sırasında doğalgaz kutusunun da hasar görmesi nedeniyle olay yerine gelen görevliler sızıntı olmaması için gazı kesti.

Evin sahibi Eray Karabulut, duvarın bir süredir çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek "Belediyeye 'duvar çökecek' dedik, olmaz dediler. Dedim ki; 'burası uçar'. 'O zaman malzemeyi verelim sen kendin yap' dediler. Ben de 'kendi imkanım olsa zaten size gelip söylemem' dedim. Gelip bakıp gittiler, bir şey yok dediler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yıkılan duvardan detay görüntü

-Duvarın evin üzerine yıkılmasından detay görüntü

-Evin pencerelerinin ve duvarının zarar görmesi

-Toplanan kalabalıktan detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Eray Karabulut ile röportaj

-Sokaktan genel ve yakın detaylar

-Genel ve yakın detaylar

