HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sarıyer’de jandarma ekiplerinden korona virüs denetimi

Sarıyer’de jandarma ekiplerinden korona virüs denetimi

04.03.2021 14:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de jandarma ekipleri kademeli normalleşme dönemine geçilmesi ile birlikte restoranlarda denetim yaptı.

Sarıyer’de jandarma ekipleri kademeli normalleşme dönemine geçilmesi ile birlikte restoranlarda denetim yaptı. İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer’in de katıldığı denetimlerde esnafa korona virüs uyarıları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısındaki açıklamalarından kademeli normalleşme süreci tüm Türkiye’de başladı. Kademeli normalleşme süreciyle birlikte korona virüs denetimlerine de hız verildi. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer Zekeriyaköy’de esnafa yönelik denetimler yaptı. Denetimlere İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer de katıldı. Restoranlardaki işletmeciler uyarılırken, vatandaşların ise HES kodları kontrol edildi. Genel olarak kurallara uyulduğu görülen esnafa virüsle mücadele kapsamında uyarılar yapıldı.
Denetimlerde hakkında açıklamada bulunan Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı çerçevesinde tekrar açılan iş yerlerimizi gereken usullere uyup uymadığı hususunda öncelikle rehberlik yapmak. Hangi kurallara uyacaklar, hangi çerçevede hareket edecekler bunları kendilerine hatırlatıyoruz. İstanbul yüksek risk derecesinde, turuncu renkli olan bir İl, amacımız İstanbul’u eşsiz kılan güzelliklerden bir tanesi olan boğaz, boğazın rengi de mavi Sayın valimizin bizlere talimatı olduğu şekliyle İstanbul’un turuncu renkten maviye dönüşmesi amacıyla, burada mahalle muhtarlarimız belediye başkan yardımcılarımız ve emniyet teşkilatı ile birlikte 2126 kamu görevlisi ile denetim yapıyoruz” dedi. Denetimler gün içerisinde de devam edeceğini dile getiren Özen İstanbul’un rengini turuncudan maviye kademeli olarak iyileştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Sarıyer ve diğer ilçelerde denetimler devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı
Sarıgül'ün 'Golf Sahası'nda yaptığı tarım açıklaması olay oldu! Sarıgül'ün 'Golf Sahası'nda yaptığı tarım açıklaması olay oldu!
Youtube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatlarıYoutube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatları
1/

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte e-Devlet şehirlerarası izin belgesi sayfası

Seyahat izin belgeleri ile yolculuk yapılıyor

Eniştesinin saldırısına uğrayan Fatma tanınmayacak halde!

Eniştesinin kurbanı oldu! Yüzü tanınmaz halde

Zonguldak Valisi'nden koronavirüs uyarısı: Rakamlar 15 daha yukarıya çıkarsa kırmızı kategorisindeyiz

Zonguldak Valisi'nden koronavirüs uyarısı: Rakamlar 15 daha yukarıya çıkarsa kırmızı kategorisindeyiz

Adana’da mahkeme 'sokağa çıkma kısıtlaması ihlali' cezasını iptal etti

'Sokağa çıkma kısıtlaması ihlali' cezası için emsal karar

Çanakkale'de kahreden olay! Pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! Pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti

Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Diyanet takvimi açıklandı

Ramazan ne zaman başlıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.