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SARIYER'DE KAMYON DEVRİLDİ: 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 07:29 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İstanbul DHA İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur kazaları da beraberinde getirdi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İstanbul DHA
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur kazaları da beraberinde getirdi. Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

Ayazağa Mahallesi Hadımkoru Yolu Caddesi'nde saat 06:30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre, Bülent Kalkan'ın kullandığı 34 DJ 7853 plakalı atık kağıt yüklü kamyon, Çevreyolu kavşağına geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

YAN YATAN KAMYONDA SÜRÜCÜ YARALANDI
Kavşakta yan yatan kamyonun sürücüsü Bülent Kalkan hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen Ambulansla yapılan Kalkan ardından hastaneye kaldırıldı.

Görüntü dökümü:
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-Devrilen kamyon
-Polis ekiplerinin çalışması
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Kamyonun kasasında bulunan atık kağıtlar
-Genel ve detay görüntüler

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