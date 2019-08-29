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SARIYER'DE KAZA: 5 YARALI

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 23:28 | Son Güncelleme

Sarıyer'de, bir otomobil sürücüsünün, önünde ilerleyen pikaba çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Murat DELİKLİTAŞ-Yılmaz OKUR-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer'de, bir otomobil sürücüsünün, önünde ilerleyen pikaba çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Derbent Büyükdere Caddesi'nde saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer'den Maslak yönüne ilerleyen Ozan Kaan Karabulut'un kullandığı 34 HR 2563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesiyle önündeki Murat Çıdan'ın kullandığı 34 BK 1026 plakalı pikaba çarptı. Karabulut, kazanın şokuyla gaza basmaya devam edince otomobil, pikabı iterek kaldırıma çıkardı. Kontrolden çıkan pikap, kaldırıma çıktıktan sonra yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada, sürücüler Murat Çıdan, Ozan Kaan Karabulut ile yanlarında bulunan Bedirhan Akyıldız, Oğuzhan Akyıldız ve Meliha Yıldız hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sırasında pikapta bulunan Mecnun Özyurt, arkadan gelen otomobilin bir anda kendilerine çarptığını ifade ederek "Arkadan gelen araba bizi sürükleyince buraya kadar geldik. Yanımdaki şoför kafasını vurdu. Diğer arabadaki arkadaşlar da kafasını vurmuşlar, öyle gördüm. Ağzı, burnu kanıyordu." dedi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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