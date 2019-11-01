Sarıyer'de kazada otomobilde sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER'de, aşırı hız yapan otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların arasına daldı. 2'si çocuk 8 kişinin yaralandığı kazada, otomobilde sıkışan hamile bir kadın itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Büyükdere Caddesi Maslak mevki Levent yönünde 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hız yaptığı iddia edilen 34 BAH 262 plakalı otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Deniz Kılıboz yönetimindeki 34 AY 2635 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yolda savrulan otomobil, o sırada ışıklardan yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya çarptıktan sonra kendi etrafında birkaç tur atarak durabildi. Kazaya neden olan otomobil ise demir korkuluklara çarparken, sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kazada, otomobil sürücüsü Deniz Kılıboz, çocukları Lokman Kılıboz, Muhammet Kılıboz, yayalar Mustafa Ünlü, Veli Bayram, Ali Gezici ve diğer otomobilde bulunan Semih Tecimer hafif şekilde yaralandı. Otomobilin arkasında bulunan Gülcan Akarçay ise araç içinde sıkıştı.