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SARIYER'DE KİMYASAL MALZEME YÜKLÜ MİNİBÜSE LÜKS OTOMOBİL ARKADAN ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 02:25 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL /İstanbul DHA Sarıyer'de otomobilin kimyasal malzeme yüklü minibüse çarpması nedeniyle lüks otomobilde bulunan iki kişi hafif yaralandı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL /İstanbul DHA
Sarıyer'de otomobilin kimyasal malzeme yüklü minibüse çarpması nedeniyle lüks otomobilde bulunan iki kişi hafif yaralandı. Minibüsten düşen kimyasal malzemeler nedeniyle bir araçta zarar gördü.

Kaza saat 01:20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kavacık İstikametinden Edirne istikametine seyir halindeki Ali Dereli'nin kullandığı 34 TM 6948 plakalı minibüse, Ali Sami Yen Stadı sapağında İrem Özdemir'in kullandığı 34 KRB 38 plakalı lüks otomobil arkadan çarptı.

KİMYASAL MALZEMELER YOLA SAÇILDI
Kazanın ardından minibüste bulunan kimyasal malzeme bidonları yola dağıldı. Bu sırada bir otomobil de savrulan bidonlardan dolayı hasar gördü.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI
Lüks otomobilin sürücüsü İrem Özdemir kazadan hafif yaralı olarak kurtulurken, minibüsün sürücüsü Ali Dereli kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK DURDURULDU
Kaza nedeniyle, TEM Edirne istikametinde trafik bir süre durduruldu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden açıldı.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yeri
-Kazaya karışan araçlar
-Kazaya karışan lüks otomobil
-Polis ekiplerinin çalışması
-Kaza yapan minibüs şoförünün dağılan malzemeleri taporlaması
-Araçların çekiciye alınması
-Trafiğin kesilmesi
-Yola dağılan kimyasal malzemeler
-Yaralıyı alan ambulansın olay yerinden ayrılması
-Genel ve detay görüntüler

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