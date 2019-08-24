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Sarıyer'de kolonları patlayan binada tahliye sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 16:43 | Son Güncelleme

Zeki GÜNAL / İstanbul, DHA - SARIYER'de kolonları patlayan 9 katlı Çavuş Apartmanında tahliye sürüyor.

Sarıyer'de kolonları patlayan binada tahliye sürüyor

Zeki GÜNAL / İstanbul, DHA - SARIYER'de kolonları patlayan 9 katlı Çavuş Apartmanında tahliye sürüyor.
Sarıyer Bahçeköy'de 16 Ağustos'ta kolonları patlayan Çavuş Apartmanı'yla ilgili hazırlanan ön raporda, "Bina sakinlerinin eşyalarının aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesinin risk taşımadığı" belirtilmişti. Bunun üzerine apartmanda yaşayanlar dün eşyalarını çıkarmaya başladı. Çavuş Apartmanı'nın tahliye işlemleri bugün de devam ediyor. Tahliye işlemleri sırasında Sarıyer Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Gün içinde 5 dairenin tahliyesinin gerçekleşmesi beklenirken, dairelerin tahliye işlemlerinin tamamlanmasının 10 gün süreceği öğrenildi. Binadan eşyalarının tahliyesini gerçekleştiren bir daire sakini, "Paldır küldür bütün eşyaları alıyoruz, bulduğumuz bir yere yerleştirmeye çalışıyoruz. Çoluk çocuk hepimiz perişanız şu anda. Bir hafta boyunca hepimiz perişandık, herkes sağda solda kalıyordu. Kiracıydım ben, ev sahiplerine de biz kiracılara da Allah yardım etsin" dedi.
Bahçeköy Yenimahalle muhtarı Erdoğan Kavras ise, "Tahmini 140 civarında kişi kalıyordu binada. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediye çalışma yapıyor. Biz de sonuçlara göre hareket edeceğiz. Bina için net bir karar yok şu anda, binanın ruhsatı yoktu. Ben bir akrabamda kalıyorum. 40 kişi misafirhanede kalıyor, diğerleri çevresinde kalıyor. Taşınılabilir raporunu aldık, onun için tahliyeye karar verdik. Biz taşınma süreciyle ilgili bir toplantı yaptık ve aciliyet durumuna göre bir liste yaptık. Taşınmak isteyenlerin isimlerini yazdık, o sıralamaya göre taşınma işlemleri devam ediyor. 39 hanenin 29'u taşınmak için isim yazdırmış. Geriye kalan 10 hane ya taşınmak istemiyor ya son süreci bekliyor" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

Sarıyer'de kolonları patlayan binada tahliye sürüyorSarıyer'de kolonları patlayan binada tahliye sürüyorSarıyer'de kolonları patlayan binada tahliye sürüyorSarıyer'de kolonları patlayan binada tahliye sürüyor

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