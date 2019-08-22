Sarıyer'de kolonları patlayan binanın raporu hazırlandı

Ümit UZUN-İdris TİFTKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER Bahçeköy'de 6 gün önce kolonları patladığı gerekçesiyle boşaltılan bina ile ilgili ön rapor hazırlandı. Binanın beton mukavemet sonuçları açısından riskli olduğu kaydedilen raporda, bina sakinlerinin eşyalarının aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesinin risk teşkil etmeyeceği belirtildi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Ön rapor çıktı. Betonun mukavemet değerlerini öğrendik. Beklediğimiz gibi riskli çıktı. Aynı şekilde donatı miktarı bakıldığında yani bir betonarme betonu olarak şu andaki olması gerekenin altında değerler çıktı. Mühendislerle birlikte bir değerlendirme yaptık. Bir sonraki aşamanın zaman alacağını göz önünde bulundurarak, insanların mağduriyetlerini azaltmak için eşya tahliyelerine karar verildi. 4'er, 5'er dairelik boşaltmayı planlı bir şekilde yaparak eşyalarını almalarını sağlayacağız dedi. “RİSKLİ BİNA OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ KAÇINILMAZ Geçen Cuma günü saat 23.30 sırlarında Bahçeköy'de 9 katlı ve 39 daireli bina kolonları patladığı için tahliye edilmişti. 120'yi aşkın bina sakini ise çevrede bulunan sosyal tesislere yerleştirilirken, bina mühürlenmişti. Bina ile ilgili Sarıyer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce rapor hazırlandı. Raporda şu ifadelere yer verildi

“Gelinen noktada binanın gerek Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar 2019 Yönetmeliği gerek beton mukavemet sonuçları açısından riskli bina olarak değerlendirilmesinin kaçınılmaz olduğu ancak binada ikamet edenlerin eşyalarının tamamı aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesinin sonuçlara göre risk teşkil etmeyeceği kanaatine varılmıştır “ESAS KARAR İKİNCİ RAPORDAN SONRA VERİLECEK Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Ön rapor çıktı. Aldığımız karot değerleri. Yani betonun mukavemet değerlerini öğrendik. Beklediğimiz gibi riskli çıktı. Aynı şekilde donatı miktarı bakıldığında yani bir betonarme betonu olarak şu andaki olması gerekenin altında değerler çıktı. Mühendislerle birlikte bir değerlendirme yaptık. Bir sonraki aşamanın zaman alacağını göz önünde bulundurarak, insanların mağduriyetlerini azaltmak için eşya tahliyelerine karar verildi. 4'er, 5'er dairelik boşaltmayı planlı bir şekilde yaparak eşyalarını almalarını sağlayacağız. Bu arada bina daha önce projelendirilmiş ruhsat alınmış bir bina olmadığı için, risk yapısı devam ediyor. Binanın risk seviyesine bakılacak. Bunu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber karar vereceğiz. Bu biraz zaman alacak. Dolayısıyla o çalışmalar devam ederken, bir taraftan da insanların eşyalarını almalarına izin verilmiş olacak diye konuştu. Genç, bina ile ilgili esas kararın ise ikinci rapordan sonra verileceğini söyledi.