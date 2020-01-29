HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sarıyer’de kontrolden çıkan araç trafiği birbirine kattı

Sarıyer’de kontrolden çıkan araç trafiği birbirine kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:16 | Son Güncelleme

Sarıyer’de kontrolden çıkan araç karşı yöne geçerek iki araca çarptı, ardından refüje çarparak durabildi.

Sarıyer’de kontrolden çıkan araç karşı yöne geçerek iki araca çarptı, ardından refüje çarparak durabildi. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM yan yol Türk Telekom Stadyumu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KG 6146 plakalı araçla Ayazağa istikametine ilerleyen Mert Macun, henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aştıktan sonra karşı yola geçti. Karşı yöne geçtikten sonra iki araca çarpan Macun, süratli bir şekilde refüje çarparak durabildi. Sürücü Mert Macun koltuğu ile direksiyon arasında sıkışırken, araçta bulunan Turgay Demir kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Demir, arkadaşını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Mert Macun, ilk müdahalesinin ambulans içerisinde yapılmasının ardından tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.
Kazada Mert Macun yönetimindeki aracın ön tarafı kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, kazanın meydana geldiği yolda kısa süreli trafik oluştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Makam aracı haczedilen CHP'li Başkan bakın ne yaptı? Makam aracı haczedilen CHP'li Başkan bakın ne yaptı?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Bedri Gencer hakkında flaş gelişme!

Bedri Gencer hakkında flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: TBMM'den ortak Kudüs bildirisi!

TBMM'den ortak Kudüs bildirisi!

Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de deprem!

Makam aracı haczedilen CHP'li Başkan vergi dairesinin yolunu kapattı

Makam aracı haczedilen CHP'li Başkan bakın ne yaptı?

İstanbul'da kaza yapan sürücünün sözleri şaşırttı: Arabanın başında durun

İstanbul'da şaşırtan anlar! Kendisini değil, arabasını düşündü

İBB'den Gezi Parkı'nda ağaç kararı!

İBB'den Gezi Parkı'nda ağaç kararı!

Edirne'de, 'Meryem ana' figürlü heykelcikler ele geçirildi

Edirne'de ele geçirildi! Yalnızca 2 tane var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.