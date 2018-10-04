HABER

- SARIYER'DE KORKUNÇ OLAY: 2 KEDİNİN AYAKLARINI KESEREK KARNINI YARDILAR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL DHA Sarıyer'de bir evin bahçesinde ayakları kesilerek karnı yarılmış iki kedi ölüsü bulundu.  Öldürülen iki kedi, belediye ekipleri tarafından bahçeden  alınarak gömülmek üzere Kilyos'taki hayvan mezarlığına götürüldü.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL DHA
Sarıyer'de bir evin bahçesinde ayakları kesilerek karnı yarılmış iki kedi ölüsü bulundu. Öldürülen iki kedi, belediye ekipleri tarafından bahçeden alınarak gömülmek üzere Kilyos'taki hayvan mezarlığına götürüldü.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde saat 15.00 sıralarında meyve toplamaya çıkan bir kişi yerde birinin 4 ayağı kesilerek karnı yarılmış, diğerinin de öndeki iki ayakları kesilmiş iki kedi ölüsüyle karşılaştı. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede ve bahçede inceleme yaptı.
Olay yerine gelen Sarıyer Belediyesi ekipleri ise ayakları kesilerek öldürülen iki kediyi, bahçeden alarak gömülmek üzere Kilyos'taki hayvan mezarlığına götürdü. Vahşi olayın kim yada kimlerin yaptığı bilinmezken, polis ekipleri olayı gerçekleştirenleri belirlemek için çalışma başlattı.
Olayın yaşandığı sokakta oturan Emine Kişmir, “Eşimin kardeşi geldi. 'Bahçede iki tane kedi ölmüş' dedi bana. Ben kedilerin nereden atıldığını bilmiyorum. Ayakları kesilmiş iki kedi vardı. Çok üzüldüm, burada bir sürü kedi var ben onlara yemek de veriyordum. Kedileri çok da sevmem aslında ama zarar da vermiyorum. Etrafta 10-15 tane kedi var. Bunu yapan cezalandırılsın. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü
---------------------
-İşkence yapılan kedilerden detay görüntü
-Kedilerin ayaklarının kesilmiş görüntüsü
-Kedilerin karınlarının yarılmış görüntüsü
-Evin bahçesinden detay görüntü
-Belediye ekiplerinin kedileri poşete koyup götürmesi
-Sokaktan genel ve yakın detaylar
-Emine Kişmir ile röportaj

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Şehidin doğduğu sokağa adı verildi, 4 aydır tabela konulmadıŞehidin doğduğu sokağa adı verildi, 4 aydır tabela konulmadı
Sarıyer'de korkunç olay: 2 kedinin ayaklarını keserek karnını yardılar Sarıyer'de korkunç olay: 2 kedinin ayaklarını keserek karnını yardılar 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı

Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'de polisten kaçan araç vatandaşların arasına daldı!

Küçükçekmece'de polisten kaçan araç vatandaşların arasına daldı!

Dünyaca ünlü fenomenler İstanbul'u tanıtmaya geliyor

Dünyaca ünlü fenomenler İstanbul'u tanıtmaya geliyor

Murat Bardakçı açıkladı: Fatih Altaylı'nın 'Atatürk Galatasaraylı' belgesi sahte çıktı

Murat Bardakçı açıkladı: Fatih Altaylı'nın 'Atatürk Galatasaraylı' belgesi sahte çıktı

Süper Loto sonuçları 4 Ekim: 14 milyonluk dev ikramiyenin çekilişi canlı yayında!

Süper Loto sonuçları 4 Ekim: 14 milyonluk dev ikramiyenin çekilişi canlı yayında!

İstanbul'daki fuhuş operasyonunda şaşırtan görüntü: 8 aylık hamile

İstanbul'daki fuhuş operasyonunda şaşırtan görüntü: 8 aylık hamile

Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 14 milyonluk dev ikramiye!

Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 14 milyonluk dev ikramiye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.